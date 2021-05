Westerse landen moeten niet voorbarig claims leggen op het Noordpoolgebied, waarschuwt de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Sergej Lavrov. Zijn uitspraak komt voorafgaand aan de bijeenkomst woensdag en donderdag van ministers van de acht landen van de Arctische Raad, in Reykjavik. In de raad zitten Rusland, Canada, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, de VS en Zweden.