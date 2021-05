‘Snelle afname coronapatiënten goed nieuws voor reguliere zorg’

Het aantal opnames van coronapatiënten gaat „heel rap naar beneden” en dat is „fantastisch”, zegt ziekenhuisbaas Ernst Kuipers. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemt de snelle afname goed nieuws voor de reguliere zorg. „Dit betekent dat je versneld allerlei programma’s kunt hervatten”, zegt hij, doelend op de zorg voor mensen met andere aandoeningen dan Covid-19. Hij is „opgetogen over deze ontwikkeling”.