Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech mag langer in een koelkast worden bewaard. Tot nu toe was de richtlijn dat een ontdooid flesje hooguit vijf dagen in de koeling kon blijven, bij temperaturen van 2 tot 8 graden boven nul. Na die vijf dagen zou het flesje moeten worden weggegooid. De termijn wordt nu verruimd naar 31 dagen.