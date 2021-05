Fractieleiders van de kleinere partijen, die maandag als eersten bij informateur Mariëtte Hamer op gesprek kwamen, willen dat nu in de formatie ook wordt gepraat over andere thema’s dan het herstelplan om Nederland uit de coronacrisis te helpen. Hamer heeft van de Tweede Kamer de opdracht gekregen te zoeken naar politiek draagvlak voor dat herstelplan. Zij hoopt dat „snel in de steigers” te kunnen zetten.