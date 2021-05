De Consumentenbond wil dat ABN AMRO het plan intrekt om klanten kosten in rekening te brengen als ze veel contant geld per jaar pinnen. Volgens de Consumentenbond moet contant geld vrijelijk toegankelijk zijn, omdat het onder meer een belangrijke back-up is wanneer het elektronische betalingsverkeer uitvalt. Ook zou contant geld mensen helpen hun uitgaven beter te controleren.