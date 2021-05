De Europese Unie en de Verenigde Staten gaan praten over een oplossing voor de overcapaciteit op de wereldwijde staal- en aluminiummarkt, melden de twee handelsblokken in een gezamenlijke verklaring. De EU schort vanwege het overleg geplande tariefsverhogingen voor Amerikaanse importproducten per 1 juni op, aldus vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie.