Justitie heeft vanaf maart 2018 anderhalf jaar lang met afluisterapparatuur gesprekken meegeluisterd in het ‘kantoor’ van Martien R. uit Oss. Liefst 860 gesprekken die in het schuurtje werden gevoerd zijn woordelijk uitgeschreven door de recherche. Dat bleek maandag bij het begin van de omvangrijke rechtszaak tegen Martien R. en zijn vermeende criminele familieleden in de rechtbank in Den Bosch.