De aandacht van bedrijven voor het welzijn van hun medewerkers is toegenomen sinds de uitbraak van het coronavirus. Ondernemingen die alleen in Nederland gevestigd zijn, dus zonder buitenlandse vestigingen, vallen relatief vaker in de attente groep bedrijven. Dat concluderen de universiteiten van Maastricht en Utrecht op basis van onderzoek onder ruim 3400 ondernemingen met meer dan 100 werknemers.