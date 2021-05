Een Duitse en een Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie roepen demissionair minister Carola Schouten van Natuur op om geen exportvergunning af te geven voor de verhuizing van acht dolfijnen uit het Dolfinarium in Harderwijk naar China. ProWal en Free Spirit willen dat Nederland de im- en export van dolfijnen helemaal gaat verbieden, schrijven ze in een brief aan de bewindsvrouw.