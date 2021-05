IMG komt met aanpassing afhandeling aardbevingsschade Groningen

In de provincie Groningen kunnen ongeveer 200.000 huishoudens binnenkort kiezen voor een vaste, eenmalige vergoeding van 5000 euro voor de schade die ze hebben geleden door de aardbevingen. Dat heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) maandag bekendgemaakt. Het gaat alleen om mensen die een eerste schademelding hebben gedaan of nog nooit een claim hebben ingediend. Het IMG komt met de nieuwe aanpak om relatief kleine schades sneller af te kunnen handelen. Bovendien blijft op die manier meer tijd over voor ingewikkelde, tijdrovende schadekwesties.