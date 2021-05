Catalonië stevent maanden na stembusgang af op regioregering

Twee rivaliserende separatistische partijen in Catalonië hebben een principeakkoord gesloten over de vorming van een coalitieregering. Ze willen drie maanden na de stembusgang voorkomen dat de regio opnieuw naar de stembus moet. Volgens plaatselijke media hebben de linkse Esquerra Republicana (ERC) en de partij Junts per Catalunya (Samen voor Catalonië) een akkoord gesloten voor een regering onder leiding van ERC-kopstuk Pere Aragonès.