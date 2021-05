Inflatievrees en coronazorgen houden beurzen in greep

De Amsterdamse AEX-index leverde maandag een kleine openingswinst weer in. Beleggers bleven voorzichtig door de inflatiezorgen, die vorige week voor onrust zorgden op de aandelenmarkten. Ook de vrees dat nieuwe coronavarianten verdere versoepelingen in de weg kunnen staan zorgde voor terughoudendheid. Op het Damrak is het kwartaalcijferseizoen vrijwel voorbij. Wel houden verschillende grote Nederlandse bedrijven deze week hun jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.