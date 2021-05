Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die internetbankieren via ABN AMRO kunnen vanaf deze maand per losse factuur kiezen of de bank deze voorschiet. Dat moet volgens ABN voor een snellere uitbetaling zorgen. Door de coronacrisis moeten veel ondernemers langer wachten op betalingen van andere bedrijven. Het financiële concern rekent voor de dienst gemiddeld een paar procent per factuur.