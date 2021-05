Bitcoin zakt en herstelt na tweets Elon Musk

De waarde van cryptomunt bitcoin is opnieuw stevig gedaald na een tweet van Elon Musk, maar herstelde wat na een nieuw berichtje van de Tesla-topman. Nadat Musk vorige week al bekendmaakte dat Tesla uit milieu-overwegingen stopt met het accepteren van betalingen in bitcoin, leek hij nu te zinspelen op het verkopen van de cryptomunten die Tesla al bezit. In een nieuwe tweet laat Musk weten dat Tesla nog geen bitcoin verkocht heeft, waardoor de prijs weer wat steeg.