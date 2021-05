Versoepelingen gaan woensdag vrijwel zeker door

Het kabinet besluit maandag vrijwel zeker dat de versoepelingen die voor woensdag zijn aangekondigd, zullen doorgaan. De daling van het aantal opnamen van coronapatiënten in ziekenhuizen en op intensive care-afdelingen zet al dagen door. Het ziet er positief uit, zeggen ingewijden. Maandag zullen de ministers daar in het crisisoverleg over corona (MCC) formeel een klap op geven. Rond het middaguur zal de mededeling daarover naar buiten komen, is de verwachting.