In de Gelderse plaats Waardenburg is zondagnacht vermoedelijk geschoten op een huis aan de Prins Willem Alexanderstraat. De politie onderzoekt of het incident te maken heeft met recente voorvallen in de omgeving van Hedel, waar meerdere keren op woningen werd geschoten. Afgelopen nacht was er nog een grote controle op de A2 bij die plaats.