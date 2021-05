Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten en commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim hebben een kort bezoek gebracht aan de Nederlandse militairen die zijn gelegerd in Mazar-e-Sharif in Afghanistan. Defensie gaat ervan uit dat dit het laatste bezoek is aan de militairen daar, omdat de NAVO-missie binnenkort stopt na twintig jaar. Naar verwachting komen de Nederlandse militairen in juli definitief terug.