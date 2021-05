Beleggers zullen de komende handelsweek onder meer aandacht hebben voor de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Mogelijk komt daaruit meer naar voren over hoe beleidsmakers bij de Amerikaanse koepel van centrale banken denken over de oplopende inflatie. Verder komen er veel macro-economische cijfers waaronder over de Europese inflatie en de economische bedrijvigheid in de eurozone.