Baudet rekent op steun van drie opgestapte fractieleden

Partijleider Thierry Baudet gaat ervan uit dat er nog steeds acht mensen in de Tweede Kamer zitten die het partijprogramma van zijn Forum voor Democratie volgen. Tijdens een bijeenkomst zondag op het Malieveld in Den Haag zei Baudet dat de drie Kamerleden die zich donderdag afsplitsten „waar mogelijk blijven samenwerken” met FVD. Een van hen, Wybren van Haga, had hij dit weekend nog op een verjaardag gezien en „we hebben elkaar een hug gegeven”, zei Baudet.