VWS en Van Lienden maandag in gesprek over leveranties mondkapjes

Het ministerie van Volksgezondheid en Sywert van Lienden gaan maandag met elkaar in gesprek over de 40 miljoen mondkapjes die via hem zijn geleverd. Aanleiding is een publicatie in de Volkskrant. De politiek commentator en activist maakte zich vorig voorjaar sterk voor de aanschaf van medische mondkapjes toen daar wereldwijd een enorme schaarste aan bestond. Van Lienden claimde dat belangeloos te doen via de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie, maar verdiende daar mogelijk toch veel geld aan via eigen bv’s die hij met compagnons oprichtte, meldt de Volkskrant na onderzoek.