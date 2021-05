NAM-topman Atema heeft spijt van onrust door uitspraken

Directeur Jan Atema van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft spijt dat hij onrust heeft veroorzaakt met zijn uitspraken over de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied. Tegen NRC zei hij ruim een week geleden dat de kans op een beving is gekrompen en dat de versterkingsoperatie niet meer nodig is. Ook zei hij dat op basis van de laatste veiligheidscijfers nog maar vijftig in plaats van circa 26.000 huizen in het gebied zouden moeten worden versterkt.