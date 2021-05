Het Duitse vrachtschip dat in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de Gerrit Krolbrug in Groningen aan is gevaren, was technisch in orde. Ook was de schipper, een 59-jarige man uit Tsjechië, niet onder invloed van alcohol of drugs tijdens de aanvaring. Dat meldt de Landelijke Eenheid van de politie na een eerste onderzoek.