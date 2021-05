Eind vorige eeuw was de VVD de meest rechtse grote partij in de Kamer. Rechts van de liberalen bevonden zich alleen wat politieke splinters: de SGP en later de RPF, de Boerenpartij en later de Centrumdemocraten. Inmiddels bevinden zich aan het Binnenhof rechts van de VVD maar liefst zes andere politieke groeperingen: PVV, FVD, JA21, SGP, fractie-Otten en fractie-Van Haga.