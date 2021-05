Door het wisselvallige weer sinds vorige zomer is de droogte van afgelopen jaren zo goed als voorbij. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil weer normaal en ook het neerslagtekort is kleiner dan gebruikelijk. De komende tijd blijft dagelijks kans op buien, waardoor voorlopig geen sprake is van ernstige droogte. Dat meldt het weerbureau Weeronline.nl.