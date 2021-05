‘Filantroop Sywert van Lienden verdiende aan pandemie’

Politiek commentator en activist en lobbyist Sywert van Lienden kwam in het voorjaar van 2020 in actie om het zorgpersoneel aan beschermingsmiddelen te helpen. Naar eigen zeggen belangeloos stelde hij miljoenen Chinese mondkapjes veilig voor de Nederlandse zorg. Maar geheim bleef dat hij via een eigen bedrijf toch verdiende aan de pandemie, en dat het RIVM zijn mondkapjes kwalificeerde als „een onacceptabel gezondheidsrisico”, zo meldt de Volkskrant op basis van eigen onderzoek.