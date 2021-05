Vakantiegangers zijn vanaf zaterdag weer welkom op Spaanse eilanden, nu de reisadviezen worden versoepeld. De Nederlandse ambassadeur in Spanje, Jan Versteeg, zegt op Twitter verheugd te zijn dat vakantiegangers weer welkom zijn op de Balearen en de Canarische Eilanden. Reizigers die van die eilanden terugkeren naar huis hoeven ook niet langer een negatieve PCR-test te laten zien of in quarantaine te gaan.