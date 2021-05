De Duitse chemiereus Bayer heeft wederom een zaak verloren in de juridische strijd rond bestrijdingsmiddel Roundup. Het Amerikaanse hof van beroep in San Francisco weigerde om een beslissing uit 2019 nietig te verklaren, waarin wordt gesteld dat het middel kankerverwekkend is. Dit was de enige zaak in de kwestie die voor de federale rechtbank kwam.