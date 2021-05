Fraude met cryptomunten komt steeds vaker voor, merkt de Fraudehelpdesk. In de eerste vier maanden van dit jaar is al voor 4 miljoen euro aan beleggingsfraude gemeld, in meer dan de helft van de gevallen was die gerelateerd aan cryptomunten. Dat bevestigt de Fraudehelpdesk na berichtgeving van het nieuwsprogramma EenVandaag.