Koningin Máxima pakt jaarlijks uit met Prinsjesdag. In 2018 droeg de koningin een japon van mousseline in pastelkleuren. De hoed van sisal was gedecoreerd met bloemen en veren. Máxima kiest zelfs voor Prinsjesdag niet altijd voor couture; deze jurk was prêt-à-porter: het midden tussen haute couture en confectiekleding. beeld ANP, Robin Utrecht