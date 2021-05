Het aantal coronabesmettingen in Noord-Nederland is de afgelopen twee weken met een kwart gedaald naar ongeveer 160 per week op 100.000 mensen. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. In de zeven dagen tot en met deze week donderdag had Nederland als geheel gemiddeld ruim 261 positieve tests per 100.000 mensen, het laagste aantal overigens sinds 22 maart.