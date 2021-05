In het Britse Norfolk is de oudste drager van de Militaire Willems-Orde overleden. Kenneth George (Ken) Mayhew was 104 jaar oud, zo meldt het ministerie van Defensie. Mayhew kreeg de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding in 1946 voor zijn heldhaftig optreden tijdens de bevrijding van Zuid-Nederland. Nu hij is overleden, zijn er geen geridderde helden uit de Tweede Wereldoorlog meer in leven.