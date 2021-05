De Europese beurzen toonden vrijdag wat herstel na de flinke koersverliezen eerder deze week. De angst voor een hogere rente, die de markten deze week in de greep hield, nam af na kalmerende woorden van bestuurders van de Amerikaanse centrale bank. Verder werd uitgekeken naar cijfers over de winkelverkopen en de industriële productie uit de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.