De dood van zeker achttien ‘door de bliksem getroffen’ olifanten in de Indiase deelstaat Assam wordt nader onderzocht door de autoriteiten en natuurbeschermers. De dood van zo veel olifanten tegelijk in een natuurpark wordt door milieubeschermers als verdacht beschouwd. De dieren zouden woensdagavond laat in het woud in de streek van Nagaon zijn getroffen tijdens noodweer.