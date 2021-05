AEX veert licht op na afnemende rentevrees

De Amsterdamse beurs is vrijdag wat opgeveerd na de flinke koersverliezen eerder deze week. De angst voor een hogere rente, die de markten in de greep hield, nam af na kalmerende woorden van bestuurders van de Amerikaanse centrale bank. Volgens de centralebankiers is de hoge inflatie in de Verenigde Staten slechts een tijdelijk fenomeen dat wordt veroorzaakt door de schaarste aan bepaalde producten door de herstart van de economie na de coronacrisis.