Entertainmentconcern Disney heeft het aantal abonnees van zijn streamingdienst Disney+ verder opgevoerd in de eerste drie maanden van dit jaar. De gemiddelde prijs die kijkers betaalden voor de dienst daalde echter. Dat kwam voor een groot deel door de lancering van Disney+ Hotstar in India en Indonesië in het afgelopen jaar. Kijkers van die dienst betalen beduidend minder dan in westerse landen.