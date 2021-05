De grote Chinese webwinkel Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal een verlies geleden vanwege een miljardenboete die werd opgelegd door de Chinese autoriteiten voor monopoliepraktijken. Het nettoverlies bedroeg 5,5 miljard yuan, omgerekend 705 miljoen euro. Het is voor het eerst sinds 2012 dat er een nettoverlies in de boeken verschijnt bij Alibaba.