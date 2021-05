Dat het normale leven in het Verenigd Koninkrijk langzaamaan terugkeert, is goed te merken aan de grote vraag naar personeel. Het aantal onlinevacatures in het land is door de heropening van cafés, restaurants en andere horecabedrijven sterk gestegen. Wat ook meespeelt is dat Britten meer geld uit te geven hebben aan een restaurantbezoek of aan reizen.