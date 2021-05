De Europese beurzen stonden donderdag flink in het rood. De inflatievrees, die woensdag al verder oplaaide na de sterkste stijging van het Amerikaanse prijspeil in meer dan tien jaar, hield de markten in de greep. Beleggers vrezen dat de rente daardoor sneller dan verwacht zal worden opgeschroefd om de geldontwaarding tegen te gaan. Beleggingen in aandelen worden minder aantrekkelijk bij hogere rentetarieven.