Israëlische president vreest burgeroorlog door aanhoudend geweld

Reuven Rivlin, de president van Israël, waarschuwt voor een burgeroorlog tussen de Joodse en de Arabische bevolking in zijn land. In meerdere steden komen Arabische Israëliërs (van Palestijnse komaf) in opstand tegen de regering, terwijl Israël en de Palestijnse groeperingen in de Gazastrook raketaanvallen uitwisselen. De politie laat weten woensdag door heel Israël 374 mensen te hebben opgepakt, waarbij 36 agenten gewond zijn geraakt.