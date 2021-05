Inflatiezorgen drukken Nikkei, techinvesteerder SoftBank onderuit

De aandelenbeurs in Tokio zakte donderdag verder weg na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen. De veel hoger dan verwachte inflatiecijfers uit de Verenigde Staten joegen beleggers schrik aan. Door de hogere inflatieverwachtingen stijgt ook de rente en worden de aandelen van vooral snelgroeiende techbedrijven minder aantrekkelijk. Techinvesteerder SoftBank ging dan ook in de uitverkoop ondanks een recordwinst in het afgelopen boekjaar. Beleggers maakten zich zorgen over de hoge waarderingen van de techbedrijven in de beleggingsportefeuille van SoftBank.