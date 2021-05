Bij de verkoop van grond door het waterschap in Venray aan een boer die tevens wethouder van Venray is, was er geen sprake van integriteitsschending. Wel verdient de transactie geen schoonheidsprijs. Dat blijkt uit een advies van de integriteitscommissie van Waterschap Limburg, waarover het algemeen bestuur van het schap zich woensdag buigt.