De Nederlandse militairen die in Afghanistan meededen aan de NAVO-missie Resolute Support zijn waarschijnlijk al in juli weer terug in Nederland. Eerder was de verwachting dat de terugtrekking, die vanaf 1 mei is ingezet, in september afgerond zou zijn. Maar volgens de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg zal de afbouw van de missie binnen „enkele maanden” afgerond zijn.