Techaandelen op de Amsterdamse beurs zijn woensdag flink lager geëindigd. Nu rentes op obligaties weer stijgen zijn schuldpapieren voor beleggers weer aantrekkelijker, ten koste van aandelen van snelgroeiende bedrijven. Daardoor eindigden in de AEX bijvoorbeeld maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, chiptoeleverancier ASMI en betalingsverwerker Adyen diep in het rood.