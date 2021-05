De voormalig Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic gaat zijn levenslange celstraf uitzitten in het Verenigd Koninkrijk. Karadzic werd veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. In eerste instantie kreeg hij 40 jaar celstraf, maar in hoger beroep werd dat levenslang. Hij zit momenteel nog vast in het detentiecentrum in Scheveningen.