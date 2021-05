Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang eind mei vergoed

Meer dan een half miljoen ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en zelf de kinderopvang hebben doorbetaald tijdens de lockdown, krijgen eind mei een tegemoetkoming in de eigen bijdrage, meldt het ministerie van Sociale Zaken. Hiervoor is 275 miljoen euro uitgetrokken. De opvang ging tussen 16 december en 7 februari dicht vanwege de coronamaatregelen. De buitenschoolse opvang was van half december tot en met 18 april gesloten.