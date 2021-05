PvdA vertrouwt Rutte nog niet, GroenLinks houdt deur op een kier

Het vertrouwen in demissionair premier Mark Rutte is bij PvdA-leider Lilianne Ploumen nog niet hersteld, zegt ze woensdag tijdens het debat over de formatie. Eerder steunde de PvdA een motie van wantrouwen tegen hem, die het nipt niet haalde. Ook GroenLinks zette haar handtekening onder die motie, maar partijleider Jesse Klaver vindt „dat we de inhoudelijke gesprekken met elkaar moeten starten”. Dat is volgens hem ook de taak die de Kamer heeft gekregen van informateur Herman Tjeenk Willink.