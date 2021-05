EU-parlement maakt zich op voor terugkeer naar Straatsburg

Het Europees Parlement verhuist in juni voor het eerst sinds maart vorig jaar weer zijn hele hebben en houden naar het Franse Straatsburg voor een plenaire zitting. Volgens voorzitter David Sassoli laat de situatie met de coronapandemie weer toe dat er wordt vergaderd in de stad waar het parlement officieel zetelt. Sinds het begin van de uitbraak vinden de zittingen en stemmingen plaats in Brussel, in kleine groepen en grotendeels via videoverbindingen.