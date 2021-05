Het wereldwijde overschot op de oliemarkt dat is ontstaan tijdens de coronacrisis is grotendeels weggewerkt. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn maandelijkse rapport over de oliemarkt. Wel wordt de vraag naar olie momenteel gedrukt door de sterke en dodelijke opleving van het coronavirus in India, aldus het IEA.