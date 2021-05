Nabestaanden van Nederlandse geweldsslachtoffers in het buitenland kunnen nu ook financiële steun aanvragen als zij door dit misdrijf in geldnood komen en geen andere financiële hulp kunnen krijgen. Er is een nieuwe tegemoetkoming vanuit het noodhulpfonds van Fonds Slachtofferhulp in het leven geroepen. Het gaat om landen buiten de EU.