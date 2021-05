Een 36-jarige man uit Noordwijk die verdacht wordt van het belagen van een hondengeleider en het schoppen van zijn diensthond Vito, is woensdag in de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Ook moet hij de agent 500 euro schadevergoeding betalen. Het OM had een werkstraf van 200 uur geëist en een voorwaardelijke celstraf van een maand.